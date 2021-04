Toyota GR 86 - Svelata l' erede della GT 86

(Di martedì 6 aprile 2021) Laha presentato il terzo modellofamigia GR: si trattaGR 86,GT 86 e gemellaSubaru BRZ di seconda generazione, con la quale condivide il telaio e la meccanica. La sportiva sarà disponibile in Europa nel corso del 2021, mentre le informazioni complete verranno diffuse nei prossimi mesi. 235 CV per 1.270 kg. La vettura presenta dimensioni molto simili a quelle del modello precedente, con la Casa che ha lavorato soprattutto sulle prestazioni modificando il propulsore e il telaio. Il motore è un boxer a quattro cilindri aspirato D-4S di 2.4 litri da 235 CV e 250 Nm di coppia, capace di raggiungere i 7.400 giri/min. Il telaio, invece, è caratterizzato da una rigidità torsionale superiore del 50% ed è ora abbinato a dei cerchi da 18". Con un peso a ...

stata l'attesa della GR86. La coupé sportiva è l' erede della GT86 ed è la cugina della Subaru BRZ, presentata alcuni mesi fa. Lo schema meccanico non cambia, ma è stato ridotto il peso ed è stata ...