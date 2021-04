Tokyo 2020: la Corea del Nord non partecipa, per paura del Covid (Di martedì 6 aprile 2021) La Corea del Nord rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo in programma questa estate a causa del rischio di infezioni da coronavirus, ha detto oggi il Ministero dello Sport di Pyongyang. In una riunione, il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 6 aprile 2021) Ladelrinuncia alle Olimpiadi diin programma questa estate a causa del rischio di infezioni da coronavirus, ha detto oggi il Ministero dello Sport di Pyongyang. In una riunione, il ...

