Taranto | ragazza aggredita mentre faceva jogging da un nigeriano con una bottiglia rotta in mano

(Di martedì 6 aprile 2021) Stava facendoin viale Unità d’Italia aquando un uomo, un 32enne, l’ha palpeggiata e l’ha afferrata per un braccio e ha tentato di molestarla in modo violento. La disavventura è capitata domenica pomeriggio a una giovane donna. L’uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato con l’accusa di violenza sessuale. Una vicenda che ricorda quella altrettanto drammatica della giovanedi Padovaa coltellate da un italiano di origine nordafricana. Ilcontro lacheGli agenti hanno intercettato il 32enne che, impugnando due cocci di bottiglie di vetro rotte, si stava allontanando in tutta fretta in direzione di Viale Magna Grecia. Dopo averlo ...

Ultime Notizie dalla rete : Taranto ragazza

La Gazzetta del Mezzogiorno

L'episodio si è verificato domenica scorsa a, in viale Unità d'Italia. Sul posto sono ... Lasi è sentita palpeggiare e poi afferrare per un braccio e le sue urla sono state ...Lì, in viale Unità d'Italia alla periferia di, gli agenti sono stati avvicinati da un giovane che ha raccontato di essere il fidanzato dellavittima delle morbose attenzioni del ...Di Francesco Santoro: È stata molestata mentre faceva jogging da un 32enne. L’episodio si è verificato domenica scorsa a Taranto, in viale Unità d’Italia. Sul posto sono pi ...Era andata a correre in un giorno di festa. Purtroppo per lei ha trovato per strada un individuo, un extracomunitario, che prima ha cominciato a palpeggiarla e poi è andato anche ...