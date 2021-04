Si spegne a 71 anni Morris ‘B.B.’ Dickerson, ex membro dei War (Di martedì 6 aprile 2021) Billboard riporta la scomparsa di Morris B.B Dickerson all’età di 71 anni. Dickerson era stato co-cantante e bassista dei War, formazione nata nel 1969 e nota per aver avuto tra le sue fila Eric Burdon degli Animals. Dickerson, come riporta sempre Billboard, sarebbe morto lo scorso 2 aprile dopo una malattia che lo attanagliava da anni. Chi era Morris ‘B.B.’ Dickerson, ex membro dei War? Morris Dickerson è diventato pilastro dei War nel 1969 ed ha raggiunto la notorietà appena l’industria discografica si accorse del talento della band americana convincendo Eric Burdon degli Animals ad unirsi al progetto. Il successo fu garantito. I War, forti anche del nome altisonante di Burdon, raggiunsero ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 6 aprile 2021) Billboard riporta la scomparsa diB.Ball’età di 71era stato co-cantante e bassista dei War, formazione nata nel 1969 e nota per aver avuto tra le sue fila Eric Burdon degli Animals., come riporta sempre Billboard, sarebbe morto lo scorso 2 aprile dopo una malattia che lo attanagliava da. Chi era‘B.B.’, exdei War?è diventato pilastro dei War nel 1969 ed ha raggiunto la notorietà appena l’industria discografica si accorse del talento della band americana convincendo Eric Burdon degli Animals ad unirsi al progetto. Il successo fu garantito. I War, forti anche del nome altisonante di Burdon, raggiunsero ...

