Sardegna Open: Musetti passeggia 6-0, 6-1 su Novak (Di martedì 6 aprile 2021) Tutto facile per Lorenzo Musetti, che gioca sul velluto contro l'austriaco Denis Novak, imponendosi 6-0, 6-1 e approdando al secondo turno del torneo del capoluogo sardo. Qui incontrerà la testa di serie numero uno del torneo, Daniel Evans. Musetti perfetto contro un Novak in difficoltà Senza storia il primo set, dominato da un Musetti pressoché perfetto che concede appena dieci punti a Novak in tutto il set. L'austriaco riesce a imbastire pochissimi scambi, commettendo tanti errori non forzati e subendo invece il gioco variegato di Lorenzo. Il carrarese non dà respiro all'avversario, riuscendo a togliergli tutte le battute senza troppa difficoltà. Il risultato è un 6-0 netto in appena 22 minuti di gioco a senso unico che anche dal punto di vista psicologico hanno un impatto ...

