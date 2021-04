Roma. Prima la festa nel B&B, poi i calci e i pugni contri i poliziotti: arrestato 25enne (Di martedì 6 aprile 2021) Nel pomeriggio di ieri, dopo una segnalazione giunta al 112, di un possibile assembramento presso una struttura ricettiva in via Odone Belluzzi, a Tor De’ Cenci, gli agenti della Sezione Volanti e del commissariato Spinaceto hanno arrestato, per resistenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale, P.A. Romano 25enne. Leggi anche: Roma. Si scontra con la volante della polizia, perde il controllo dell’auto e investe due pedoni sul marciapiede: tre feriti gravi Nel corso del controllo presso il Bed & Breakfast i poliziotti hanno trovato 4 persone intente a festeggiare con musica ad alto volume. L’uomo, insofferente al controllo, ha poi reagito scagliandosi contro i poliziotti con calci e pugni. Il giovane, non senza sforzo, è stato bloccato e accompagnato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 aprile 2021) Nel pomeriggio di ieri, dopo una segnalazione giunta al 112, di un possibile assembramento presso una struttura ricettiva in via Odone Belluzzi, a Tor De’ Cenci, gli agenti della Sezione Volanti e del commissariato Spinaceto hanno, per resistenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale, P.A.no. Leggi anche:. Si scontra con la volante della polizia, perde il controllo dell’auto e investe due pedoni sul marciapiede: tre feriti gravi Nel corso del controllo presso il Bed & Breakfast ihanno trovato 4 persone intente a festeggiare con musica ad alto volume. L’uomo, insofferente al controllo, ha poi reagito scagliandosi contro icon. Il giovane, non senza sforzo, è stato bloccato e accompagnato ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Prima Usa, tasse in arrivo ma Biden e Yellen vogliono l'ok del G20 ... il New Deal di Franklyn Delano Roosevelt? In una prima fase sarà inevitabile un aumento del debito ...dovranno accontentarsi delle briciole? Di questo si dovrà discutere a partire dal G20 di Roma che, ...

Uomini e Donne: morta l'ex Dama Vittoria Hauser I funerali saranno svolti il prossimo 7 aprile presso la chiesa di San Gioacchino a Roma , come ... La sua prima sfilata risale a quando lei aveva solamente 13 anni. In seguito divenne il volto di vari ...

Formula E, 10 e 11 aprile la prima tappa europea a Roma sul nuovo tracciato dell’Eur Il Fatto Quotidiano Come ha iniziato Enrico Letta Dopo aver riorganizzato i vertici del PD, il nuovo segretario sta incontrando i leader di partiti, associazioni e sindacati e ha consultato la base ...

Draghi a Tripoli “In Libia c'è voglia di futuro” ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha parlato di un “legame storico tra i due paesi” nel corso della ...

