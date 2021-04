Renzi cambia per la terza volta commissione e approda in Sanità: “Vuole mettere le mani sui 20 miliardi del Recovery” (Di martedì 6 aprile 2021) Il senatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi ha cambiato commissione per la terza volta nel giro di poco tempo. E dalla sua e-news annuncia il passaggio alla commissione Sanità, la cui presidente e la Renziana Annamaria Parente: “La lotta contro la pandemia ha visto in prima fila la qualità di medici e infermieri, farmacisti e ricercatori, volontari e forze di pronto soccorso. Benissimo. Ma se tra qualche mese saremo fuori dall’incubo del Coronavirus non possiamo far finta di non vedere che abbiamo un problema. Dobbiamo spendere di più e meglio per la Sanità”. Le mani di Renzi sulla Sanità In totale – si legge sul quotidiano La Verità – ci saranno da spendere 19,7 ... Leggi su tpi (Di martedì 6 aprile 2021) Il senatore e leader di Italia Viva Matteohatoper lanel giro di poco tempo. E dalla sua e-news annuncia il passaggio alla, la cui presidente e laana Annamaria Parente: “La lotta contro la pandemia ha visto in prima fila la qualità di medici e infermieri, farmacisti e ricercatori, volontari e forze di pronto soccorso. Benissimo. Ma se tra qualche mese saremo fuori dall’incubo del Coronavirus non possiamo far finta di non vedere che abbiamo un problema. Dobbiamo spendere di più e meglio per la”. LedisullaIn totale – si legge sul quotidiano La Verità – ci saranno da spendere 19,7 ...

