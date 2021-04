Razzismo in Cadice-Valencia Diakhaby non ci sta | “Mi ha chiamato negro di m… Il calcio è rispetto”

(Di martedì 6 aprile 2021) Nemmeno il tempo per Juan Cala di dire la sua versione dei fatti attraverso la conferenza stampa, che pronta arriva la versione di Mouctar, vittima del l’epiteto razzista del centrale del. Il calciatore francese delha affidato ai suoi canali social il suo pensiero: “Ilè una questione di. Mi ha dettodi merda. È intollerabile e non posso perdonarlo. Questo non deve esistere, ancor di più nel. Con i miei compagni abbiamo deciso di tornare negli spogliatoi, è stata una buona decisione. Queste parole mi feriscono. Spero che la Liga agisca e sanzioni quel giocatore. Grazie ai miei compagni di squadra, al mio club ea tutti coloro che mi hanno supportato”: Poi un retroscena: “Dopo che io e i miei compagni abbiamo deciso ...

Juan Cala, difensore del, accusato dal giocatore del Valencia di avergli rivolto insulti ... A suo giudizio "non c'ènel calcio spagnolo. Ma se la Liga vorrà adottare un protocollo per ...Se c'è un giocatore diche ha detto che sarei andato a chiedere scusa, lascio il calcio . ... Stiamo danneggiando il calcio spagnolo con questo circo, non c'ènel calcio spagnolo. Mi ...Juan Cala, difensore del Cadice, accusato dal giocatore del Valencia di avergli ... e iniziare a prepararmi per la prossima partita". A suo giudizio "non c'è razzismo nel calcio spagnolo. Ma se la ...Cadice-Valencia, Cala si difende in conferenza stampa dalle accuse di razzismo: "Diakhaby si è inventato tutto o ha frainteso" ...