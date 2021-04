Raid vandalico | danneggiati gli specchietti delle vetture

Advertising

News24Italy : #Raid vandalico nella notte al cimitero: distrutte tombe e ornamenti - nuova_venezia : VIDEO / Raid vandalico nel cimitero dell'Arcella, a Padova: ecco le immagini della devastazione - mattinodipadova : VIDEO / Raid vandalico nel cimitero dell'Arcella, a Padova: ecco le immagini della devastazione - Giuly65311982 : RT @tribuna_treviso: VIDEO / Raid vandalico nel cimitero dell'Arcella, a Padova: ecco le immagini della devastazione - CorriereAlpi : VIDEO / Raid vandalico nel cimitero dell'Arcella, a Padova: ecco le immagini della devastazione -

Ultime Notizie dalla rete : Raid vandalico

Il Giorno

stata un'amara mattina di Pasqua quella di una dozzina di residenti del quartiere Prealpi: nella notte qualcuno si è accanito contro le loro auto danneggiando gli specchietti. Ovviamente l'allarme è ...Sgomento all'Arcella per ilcompiuto nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 all'Arcella: sul posto la Scientifica per i ...PADOVA - Hanno tra i 15 e i 18 anni e qualche marachella in zona l’avevano già fatta. Ma con il raid vandalico al cimitero di Sant’Antonino, la compagnia di adolescenti che scorrazza dalle parti del ...Ultime notizie e ultim’ora di oggi, sabato 3 aprile 2021: atto vandalico a Brescia contro un centro vaccinale ... costrette ad abbandonare le proprie abitazioni a seguito di alcuni raid aerei ...