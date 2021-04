Rai | pubblicati i dati sul bilancio del 2020 Le previsioni per il 2021

(Di martedì 6 aprile 2021) Rai,sulin riferimento al. Tutti i numeri condizionati dalla pandemia e leper il prossimo anno Ilè stato un anno difficile anche per la televisione. Che ha dovuto fare i conti con un emergenza senza precedenti che ha messo in ginocchio interi settori dell’economia. Per le L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rai pubblicati

la Repubblica

Entrambi i corti sono statisu RaiPlay e sull'appCinema Channel VR. Hashtag ufficiale: #LaRealtàCheNonEsiste www.raicinema.it www.onemorepictures.itTantissimi gli scatti con i colleghi si setsu Instagram. MIRANDA MARTINO, VITTIMA DI ABUSI/ "Mie foto nuda distribuite in, terribile..." La vita sentimentale di Pierpaolo Spollon Non ...Un nuovo docu-reality, L’Apprendista, potrebbe portare la magia su Rai 2. Stando ad alcune indiscrezioni la Rai starebbe pensando a un nuovo esperimento sulla scia degli altri due programmi di success ...La conduttrice Bianca Guaccero in diretta su Rai 2 fa un annuncio sul proprio programma 'Detto Fatto': domani andrà in onda più tardi ...