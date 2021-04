Pubblica amministrazione, al via il concorso per 2.800 assunzioni al Sud: cosa fare Servono 740 mila nuovi assunti in 5 anni (Di martedì 6 aprile 2021) Entro 15 giorni sarà possibile presentare le candidature sulla piattaforma digitale «Step One 2019», gestita dal Formez. Una prima graduatoria di circa 8.400 candidati idonei sulla base dei titoli sarà pronta per maggio. La prova scritta in modalità telematica si svolgerà a giugno Leggi su corriere (Di martedì 6 aprile 2021) Entro 15 giorni sarà possibile presentare le candidature sulla piattaforma digitale «Step One 2019», gestita dal Formez. Una prima graduatoria di circa 8.400 candidati idonei sulla base dei titoli sarà pronta per maggio. La prova scritta in modalità telematica si svolgerà a giugno

Advertising

Corriere : Pubblica amministrazione, al via il concorso per 2.800 assunzioni al Sud: cosa si deve sapere e cosa fare - virginiaraggi : Ottima notizia dal ministro @renatobrunetta: il riavvio dei concorsi pubblici dopo anni di blocco. In questi anni n… - azulette : RT @PMI_it: Startup Innovative: web addio, torna l’obbligo di notaio: Sospeso il servizio di costituzione online e modifica dello statuto d… - adessolavor : #Concorso e #lavoro al #Sud, 2800 nell'Amministrazione pubblica: - FrancescoBlotto : RT @espressonline: Pubblica amministrazione debole e consulenti esterni: “A guadagnarci sono solo le aziende del settore” -