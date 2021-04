PS5 e Xbox Series X|S | la loro carenza potrebbe dipendere da pezzi da 1 dollaro – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di martedì 6 aprile 2021) Secondo un nuovo report, il rallentamento nella produzione globale di elettronica come PS5 eXS sarebbe causata anche da chip da 1.. Secondo un nuovo report, il rallentamento nella produzione globale di elettronicaessere causato da un collo di bottiglia difficilmente aggirabile. Sembra infatti che la scarsità di PS5 eXS, ma anche di decine di altri prodotti come automobili, PC e smartphone, dipenda principalmente dalla mancanza di due componenti molto comuni e soprattutto poco costosi. Stiamo parlando dei display driver e dei chip di gestione della corrente elettrica, due componenti acquistabili, anche nelle … Notizie giochi L'articolo PS5 eXS: la...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : PS5 Xbox

Come viene fatto emergere da un recente report pubblicato da Bloomberg, una delle cause principali che stanno ritardando una commercializzazione di massa diSeries X e tutta una serie di ...... il titolo di Crystal Dynamics e Eidos Montréal che il 18 marzo ha ricevuto l'update next gen perSeries X - S . Tra le altre 'new entry' del mese di aprile ci sono poi Borderlands 3 e The ...Le poche scorte disponibili di PS5 rappresentano un problema ormai noto per la community da diverso tempo, ma una delle motivazioni di questo fenomeno, se venisse confermata, sarebbe davvero clamorosa ...Secondo un recente report di Bloomberg, sembra sia stata trovata la causa delle poche scorte disponibili di PS5 e Xbox Series X.