Protestano gli ambulanti, i commercianti e ristoratori in tutta Italia (Di martedì 6 aprile 2021) È un’ondata di protesta in tutta Italia di ambulanti, commercianti e ristoratori. Nella Capitale, di fronte a Montecitorio, sono stati lanciati alcuni fumogeni e bottiglie. La Polizia ha contenuto i manifestanti che Protestano al grido di “libertà, libertà”, tentando di scavalcare le recinzioni. Ferito almeno un poliziotto, medicato a Palazzo Chigi e portato poi in ospedale. Testimoni raccontano però che ci sarebbero feriti anche alcuni manifestanti. Tra loro anche dei fermati. “Lavoro, lavoro”. È il coro del folto gruppo di commercianti ambulanti che si è riunito in piazza Duca d’Aosta, davanti alla Stazione Centrale di Milano, per chiedere di potere riaprire “prima possibile ” e “immediati ristori” per il comparto “allo stremo”. “Siamo gli unici ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 6 aprile 2021) È un’ondata di protesta indi. Nella Capitale, di fronte a Montecitorio, sono stati lanciati alcuni fumogeni e bottiglie. La Polizia ha contenuto i manifestanti cheal grido di “libertà, libertà”, tentando di scavalcare le recinzioni. Ferito almeno un poliziotto, medicato a Palazzo Chigi e portato poi in ospedale. Testimoni raccontano però che ci sarebbero feriti anche alcuni manifestanti. Tra loro anche dei fermati. “Lavoro, lavoro”. È il coro del folto gruppo diche si è riunito in piazza Duca d’Aosta, davanti alla Stazione Centrale di Milano, per chiedere di potere riaprire “prima possibile ” e “immediati ristori” per il comparto “allo stremo”. “Siamo gli unici ...

