Protesta ristoratori a Montecitorio | spunta anche un “vichingo” come a Capitol Hill | “Io aperto dal 15 gennaio | qui per testimoniare che è possibile”

MediasetTgcom24 : Covid, protesta dei ristoratori alla Camera: in piazza anche CasaPound #CasaPound - Corriere : Tensioni alla protesta dei ristoratori in piazza Montecitorio - Adnkronos : Protesta #Ristoratori a #Montecitorio, lo chef: 'Qui rischiamo la rivoluzione'. - WTF1807 : RT @Adnkronos: Protesta #Ristoratori a #Montecitorio, lo chef: 'Qui rischiamo la rivoluzione'. - Corvonero75 : RT @cris_cersei: I ristoratori al giornalista: - 'A nfame, a nfamone' - Ma io sò un free lance - 'Te ne devi da annà' - Ma la guerra tra po… -

Ultime Notizie dalla rete : Protesta ristoratori

ROMA " Forte tensione tra manifestanti e forze di polizia in assetto antisommossa davanti alla Camera. Questo pomeriggio si sono riunite decine diindavanti a Montecitorio sotto le bandiere di Italexit e Movimento Imprese Ospitalità (MIO) Italia. Molti gli slogan contro il governo Draghi e i giornalisti. I, che ...Tanti militanti di CasaPound si sono uniti alladeiin piazza Montecitorio a Roma. 'Siamo qui - ha spiegato il consigliere municipale Luca Marsella - per dare sostegno agli italiani che non si arrendono e che hanno il coraggio ...Su Abruzzolive.tv. Tg attualità e politica del 6 aprile 2021. In questa edizione:- Protesta ristoratori, scontri a Montecitorio;- Vaccino, possibili limitazioni su Astrazeneca;- Letta vede Renzi 7 ann ...sede del governo, poi è stato portato in ospedale per un controllo più accurato Protesta dei ristoratori che… Leggi ...