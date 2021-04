Perché Valentino Rossi non sembra più lui (Di martedì 6 aprile 2021) Che cosa sta succedendo a Valentino Rossi? È la domanda che sempre più spesso si stanno ponendo tifosi, appassionati e addetti ai lavori. Perché Valentino Rossi è in crisi, inutile negarlo. Una crisi che dura ormai da almeno due, se non tre stagioni. L'ultimo successo, il numero 115 di una strepitosa carriera, è datato addirittura Assen 2017, una vita fa. Da allora sono passate tre stagioni e mezzo, 60 gare senza più vincere, tra podi (pochi, soltanto dieci), ritiri (dieci, di cui cinque nelle 12 gare del Mondiale 2020) e tante gare incolori, a guardare gli altri sfrecciargli accanto come era lui a fare fino a qualche stagione fa. Ecco, per molti il punto, doloroso, è proprio questo: Valentino non è più quello di un tempo. Un dato di fatto certificato non tanto dalla carta di identità ... Leggi su gqitalia (Di martedì 6 aprile 2021) Che cosa sta succedendo a? È la domanda che sempre più spesso si stanno ponendo tifosi, appassionati e addetti ai lavori.è in crisi, inutile negarlo. Una crisi che dura ormai da almeno due, se non tre stagioni. L'ultimo successo, il numero 115 di una strepitosa carriera, è datato addirittura Assen 2017, una vita fa. Da allora sono passate tre stagioni e mezzo, 60 gare senza più vincere, tra podi (pochi, soltanto dieci), ritiri (dieci, di cui cinque nelle 12 gare del Mondiale 2020) e tante gare incolori, a guardare gli altri sfrecciargli accanto come era lui a fare fino a qualche stagione fa. Ecco, per molti il punto, doloroso, è proprio questo:non è più quello di un tempo. Un dato di fatto certificato non tanto dalla carta di identità ...

