Papu Gomez | “Non guardo l’Atalanta | fa troppo male L’addio? Non è colpa mia”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 6 aprile 2021) Sono passati oltre due mesi da quando Alejandroha lasciatoper il Siviglia, salutando Bergamo dopo sette anni. L’argentino ha però ancora la Dea nel cuore, come dichiarato nella sua intervista a Sky Sport. Queste le sue parole: “Sto cercando di capire come sia successo tutto questo, so di non essere il colpevole in questa storia. Non si poteva andare avanti così e ho preso la decisione giusta, sono contento e tranquillo per la scelta che ho fatto. Quando penso alche sentimenti ho? Tristezza. Faccio fatica a guardare una partita del. Mi favedere i miei ex compagni. Sono felice per loro perché stanno facendo molto bene e so che squadra è, ma non riesco. Quindi oggi dico tristezza, spero che col passare del tempo ci possa essere altro”. Nel momento in cui si è ...