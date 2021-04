(Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Lead Ugoproprio nelin cui ha perso la vita, sono statedal comune diper restituire decoro alla città. Il palazzo di via Santa Lucia è stato quindi ripulito anche se in modo approssimativo. Inizialmente infatti si era optato per lasciare lì le. Queste sono state successivamente. Purtroppo però la cancellazione non è avvenuta come in altri casi con una rimozione efficace ed una nuova passata di pittura. Sono state infattimolto sommariamente lea Ugo. Alcune zone sono rimaste incolte. Sicuramente l’opera di ...

Advertising

anteprima24 : ** #Napoli, cancellate le scritte dedicate ad Ugo Russo nel punto in cui è morto ** - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Napoli, cancellate le scritte per Ugo Russo a Santa Lucia - - SiamoPartenopei : Fedele: 'Napoli, cancellate tutti gli altri nomi: Guntoli ha scelto l'allenatore' -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli cancellate

Cronache della Campania

... le date si accavallano o vengonoe nel migliore dei casi rimandate. Comunque la ... Il concerto previsto l'11 aprile 2021 aè riprogrammato per domenica 20 febbraio 2022 al ...Le multe vanno, l'ha promesso il sindaco. I dirigenti sono contrari. Chi firma la delibera per dichiarare carta straccia quei 184 mila verbali, elevati nel centro storico tra giugno e settembre? È ...Napoli – Le scritte dedicate ad Ugo Russo proprio nel punto in cui ha perso la vita, sono state cancellate dal comune di Napoli per restituire decoro alla città. Il palazzo di via Santa Lucia è stato ...Santa Lucia, via le scritte in memoria di Ugo Russo: Il padre di Luigi Galletta: lo Stato ricordi chi ha vissuto con la tuta da meccanico ...