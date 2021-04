MotoGP, Franco Morbidelli: “A Portimao voglio ripartire da zero. Se non andasse bene sarebbe preoccupante” (Di martedì 6 aprile 2021) “Abbiamo capito poco dalle due gare del Qatar”. Si potrebbe riassumere con queste amare parole la doppietta di Losail per quel che riguarda Franco Morbidelli. Il portacolori del team Yamaha Petronas ha vissuto due gare (GP del Qatar e GP di Doha) decisamente più complicate di quello che si potesse aspettare. Dopo la positiva cinque-giorni di test pre-stagionali, che lo aveva rimesso immediatamente ai piani alti della classifica, proprio come il finale del campionato 2020, l’avvio del Mondiale 2021 ha fatto sprofondare il pilota romano in un vero e proprio incubo sportivo. Con la sua M1- Spec A, una versione meno aggiornata alle versioni Factory, l’ex campione del mondo della Moto2 saluta il deserto di Losail con appena 4 punti conquistati, frutto di un diciottesimo posto all’esordio e di un dodicesimo nella seconda gara del back-to-back. Due settimane ... Leggi su oasport (Di martedì 6 aprile 2021) “Abbiamo capito poco dalle due gare del Qatar”. Si potrebbe riassumere con queste amare parole la doppietta di Losail per quel che riguarda. Il portacolori del team Yamaha Petronas ha vissuto due gare (GP del Qatar e GP di Doha) decisamente più complicate di quello che si potesse aspettare. Dopo la positiva cinque-giorni di test pre-stagionali, che lo aveva rimesso immediatamente ai piani alti della classifica, proprio come il finale del campionato 2020, l’avvio del Mondiale 2021 ha fatto sprofondare il pilota romano in un vero e proprio incubo sportivo. Con la sua M1- Spec A, una versione meno aggiornata alle versioni Factory, l’ex campione del mondo della Moto2 saluta il deserto di Losail con appena 4 punti conquistati, frutto di un diciottesimo posto all’esordio e di un dodicesimo nella seconda gara del back-to-back. Due settimane ...

