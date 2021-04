Moggi | “L’errore della Juve è stato cacciare Allegri”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 6 aprile 2021) L’ex dirigententus Lucianoha parlato in diretta di moltissimi argomenti sul canale Twitch di ‘ntibus’ alla vigiliasuper sfida contro il Napoli che è decisiva per entrambe le squadre, ma soprattutto per il futuro di Pirlo “Ha avuto una squadra che non conosceva con un centrocampo, punto debolesquadra, che non avrebbe mai fatto. Non si doveva sbagliare prima mandando via. Nellaci sono troppe sirene che parlano all’esterno e c’è qualcuno che gli dà retta. Bisogna cambiare alcuni giocatori e il centrocampo. Probabilmentenon torna allaperché ci sono quelli che l’hanno mandato via. Paratici ha fatto un buon lavoro, ma è solo” Sul possibile ritorno ...