Lo studente che ha bullizzato un prof e ora dovrà risarcirlo

(Di martedì 6 aprile 2021) Era ancora minorenne, aveva 17 anni, loche a Sondrio aveva reso la vita impossibile a unessore: l’episodio più eclatante era finito sui social e sui giornali. Il ragazzo, arrabbiato per un brutto voto, aveva insultato e spintonato l’insegnante. Ora lui e la sua famiglia dovranno pagare 14.500 euro per i danni morali inflitti, oltre al rimborso delle spese processuali Sondrio: La storia si è svolta all’istitutoessionale pubblico Fossati durante l’anno scolastico 2015-2016. Ilessore nel frattempo ha abbandonato l’insegnamento e ora lavora presso il ministero dello Sviluppo economico. La famiglia aveva offerto 10mila euro alessore, che li ha rifiutati: il ragazzo è stato perseguito per violenza privata e minacce. L’insegnante aveva chiesto 26mila euro di risarcimento. Lo ...

Advertising

TNannicini : Ogni mattina un* studente trans si sveglia, e già dall’appello è costrett* a dare giustificazioni sul proprio gener… - lucadecarolis : RT @nomfup: L’avvocato di #PatrickZaki, parlando con @Agenzia_Ansa, sostiene che lo studente sia “in un pessimo stato psicologico” - thereyou_are : MI HANNO APPENA DETTO CHE HO LA SETTIMANA DELLO STUDENTE CHI CAZZO STUDIA CHIUDO TUTTO - TalliniMarco : 6 aprile 2009, l'Aquila, ore 03:32:39, magnitudo 6.3. Trecentonove deceduti, milleseicento feriti, ottantamila sfol… - robertopontillo : RT @chegiornoRadio1: #6aprile2009, 12 anni fa il #terremoto che devastò #LAquila 11.05 @Radio1Rai #Chegiornoè Francesca Romana Ceci e Mass… -

Ultime Notizie dalla rete : studente che

Tecnica della Scuola

...della sua carcerazione" (i legali leggono come un accanimento verso il ricercatore) e "domani o dopodomani" si saprà se questa richiesta sarà accettata, come ha riferito l'avvocato dello... lodell'Università di Bologna detenuto dalle autorità del Cairo nel carcere di Tora da febbraio 2020, di sostituire il team di giudicidovrà decidere sul prolungamento della sua ...Era ancora minorenne, aveva 17 anni, lo studente che a Sondrio aveva reso la vita impossibile a un professore: l’episodio più eclatante era finito sui social e sui giornali. Il ragazzo, arrabbiato per ...Lo studente egiziano all’università di Bologna resta in cella. Lasciati fuori dall’aula i diplomatici stranieri. Gli avvocati: “Sta male psicologicamente” ...