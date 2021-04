(Di martedì 6 aprile 2021) Alla scoperta dell’opera di Margherita Geraci che racconta un’avventurosa storia di amicizia, di amore e di coraggio «Avevo smesso di fidarmi delle persone quando avevo capito che, in contesti di sopravvivenza, non ci sono “buoni e cattivi” ma solo gente priva di mezzi che farebbe qualsiasi cosa per sopravvivere un giorno in più». “. La” di Margherita Geraci è ildi unadistopica ambientata in Italia, che racconta un’avventurosa storia di amicizia, di amore e di coraggio. Tutto ha inizio quando la protagonista, Alice, perde la sua famiglia in un incidente stradale a causa dello scoppio di una mina anticarro; unica sopravvissuta, la ragazza appena quindicenne deve scappareche arrivino gli Avvistatori, l’organo di controllo ...

Advertising

Lopinionista : “Leviathan. La prima legge”, il primo volume della saga - informazionecs : Margherita Geraci presenta il primo volume della saga distopica “Leviathan. La prima legge” -

Ultime Notizie dalla rete : Leviathan prima

L'Opinionista

... intenta questa volta a confrontarsi con l'organizzazione segreta sovietica. La serie è ... La serie è stata cancellata dopo lastagione, ma questo sembra non dipendere dalla qualità ...Mentre l'esercito di Joker cresce di ora in ora, e con armi mai viste, Batman deve .... La serie della Ragazza d'Acciaio si è un po' persa per strada dopo l'avvento di Bendis sulle ...Alice vive in un mondo post guerra nucleare in cui vi è una profonda distinzione tra chi abita nel Leviatano, i privilegiati Civili, e chi tenta di sopravvivere in Periferia, i Radioattivi. Lei, dopo ...In arrivo il 31 marzo per la Boutique Publisher del leviatano è il primo volume di NOBODY's CHILD ... Delcourt ed in Italia ha fondato la casa editrice e studio creativo Leviathan Labs. Ramiro ...