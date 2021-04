La Corea del Nord non parteciperà ai giochi olimpici a causa della Pandemia (Di martedì 6 aprile 2021) La Corea del Nord non parteciperà alle Olimpiadi di quest'anno a causa della Pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato il Ministero dello Sport di Pyongyang, mettendo fine alle speranze di Seul di ... Leggi su globalist (Di martedì 6 aprile 2021) Ladelnonalle Olimpiadi di quest'anno adi coronavirus. Lo ha annunciato il Ministero dello Sport di Pyongyang, mettendo fine alle speranze di Seul di ...

