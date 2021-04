La Corea del Nord non andrà ai Giochi di Tokyo, niente diplomazia olimpica con il Sud (Di martedì 6 aprile 2021) AGI - La Corea del Nord è diventata il primo Paese ad annunciare che non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo per evitare che gli atleti rischino di essere contagiati dal coronavirus. La notizia è una doccia fredda per la Corea del Sud, che vedeva nei Giochi, in programma il prossimo luglio, un'occasione per riallacciare i legami diplomatici con il Paese confinante, come era avvenuto nel 2018 in occasione delle Olimpiadi invernali di Pyeongchang, che avevano visto la partecipazione di Kim Yo Jong, sorella del presidente NordCoreano Kim Jong Un. Pyongyang e il virus Il regime comunista di Pyongyang ha sempre negato di aver avuto casi di Covid, ma gli esperti lo ritengono improbabile. Il sistema sanitario NordCoreano è considerato del ... Leggi su agi (Di martedì 6 aprile 2021) AGI - Ladelè diventata il primo Paese ad annunciare che non parteciperà alle Olimpiadi diper evitare che gli atleti rischino di essere contagiati dal coronavirus. La notizia è una doccia fredda per ladel Sud, che vedeva nei, in programma il prossimo luglio, un'occasione per riallacciare i legami diplomatici con il Paese confinante, come era avvenuto nel 2018 in occasione delle Olimpiadi invernali di Pyeongchang, che avevano visto la partecipazione di Kim Yo Jong, sorella del presidenteno Kim Jong Un. Pyongyang e il virus Il regime comunista di Pyongyang ha sempre negato di aver avuto casi di Covid, ma gli esperti lo ritengono improbabile. Il sistema sanitariono è considerato del ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tokyo 2020: la Corea del Nord non parteciperà, per paura del Covid. Sfumano le speranze diplomatiche sudcoreane - Agenzia_Ansa : La Corea del Nord rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo in programma questa estate a causa del rischio di infezioni da c… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, la Corea del Nord non partecipa a Olimpiadi di Tokyo #Coronavirus - Agenzia_Italia : La Corea del Nord non andrà ai Giochi di Tokyo, niente diplomazia olimpica con il Sud - hanniegron : SIAMO LIBERI MINGYU IL CIELO È DA SCARCERATI SOPRA LA COREA DEL SUO -