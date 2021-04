Isola 15 | un chiacchieratissimo ex gieffino sarà un nuovo concorrente? L’indiscrezione

Leggi su isaechia

(Di martedì 6 aprile 2021) Unexsarebbe pronto per entrare a far parte del cast dell’15. Stiamo parlando di undella seconda edizione del Grande Fratello Vip 2: Ignazio Moser. Nella Casa più spiata d’Italia il veneto ha incontrato quella che poi è diventata, ed è tuttora, la sua compagna, Cecilia Rodriguez, a sua volta protagonista della decima edizione del reality. Stando ad un’indiscrezione lanciata da Very Inutil People, il veneto sarebbe prontissimo per sbarcare in Honduras: Una nostra fonte ci ha rivelato che un altro personaggio famoso è pronto a raggiungere gli altri naufraghi. Si tratta di Ignazio Moser, exdel Grande Fratello VIP 2, il reality dove si innamorò, nel 2017, della sua attuale fidanzata Cecilia Rodriguez. Solo ieri sera hanno iniziato la loro ...