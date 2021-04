Incredibile a Bogotà | giudice di sedia scambia le giocatrici Gatto-Monticone | “Difficile da comprendere”

Leggi su sportface

(Di martedì 6 aprile 2021) Un clamoroso errore deldiCastro ha condizionato la sfida tra Giuliae Astra Sharma, terminata 4-6, 7-5, 6-1 in favore della tennista azzurra, valida per il primo turno del Wta di2021. Durante il terzo set del confronto, sul punteggio di 1-1 e 0-30 in favore dell’australiana,ha contestato una chiamata arbitrale e, dopo il responso paradossalmente sia negativo che positivo deldi, Castro stesso ha clamorosamenteto le due. Il terzo gioco, infatti, avrebbe dovuto concludersi con il break di Sharma e il 2-1 in suo favore, ma, per la svistadelè stato assegnato il ...