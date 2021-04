Impera: ecco la lampada che inattiva batteri, virus e SARS-CoV-2 (Di martedì 6 aprile 2021) Frutto del lavoro di ricerca e sviluppo di Ugolini Electronic Engineering, è un innovativo sistema di illuminazione che inattiva il SARS-CoV-2 abbatte la carica microbica di oltre il 99% Ugolini Electronic Engineering, che da oltre vent’anni studia e produce soluzioni innovative per l’illuminazione, il benessere e la sicurezza delle persone e dell’ambiente, ha messo a punto una nuova tecnologia di LED nearUVA, cioè a luce visibile blu prossima all’ultravioletto (lunghezza d’onda 405 nm) la cui capacità di ridurre la carica microbica di oltre il 99% e di inattivare il virus SARS-CoV-2 del 99,9% è stata attestata dall’Università di Siena con studi, prove di laboratorio e prove sul campo. Il primo frutto di questa tecnologia è il nuovo sistema Impera, un’innovativa gamma di lampade ... Leggi su tuttotek (Di martedì 6 aprile 2021) Frutto del lavoro di ricerca e sviluppo di Ugolini Electronic Engineering, è un innovativo sistema di illuminazione cheil-CoV-2 abbatte la carica microbica di oltre il 99% Ugolini Electronic Engineering, che da oltre vent’anni studia e produce soluzioni innovative per l’illuminazione, il benessere e la sicurezza delle persone e dell’ambiente, ha messo a punto una nuova tecnologia di LED nearUVA, cioè a luce visibile blu prossima all’ultravioletto (lunghezza d’onda 405 nm) la cui capacità di ridurre la carica microbica di oltre il 99% e dire il-CoV-2 del 99,9% è stata attestata dall’Università di Siena con studi, prove di laboratorio e prove sul campo. Il primo frutto di questa tecnologia è il nuovo sistema, un’innovativa gamma di lampade ...

Impera: ecco la lampada che inattiva batteri, virus e SARS-CoV-2 Frutto del lavoro di ricerca e sviluppo di Ugolini Electronic Engineering, Impera è un sistema di illuminazione che inattiva il SARS-CoV-2.

