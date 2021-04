“Guerriero del digitale“, così un imprenditore di 22 anni cavalca il successo on-line (Di martedì 6 aprile 2021) Fatturato aumentato del 300%: il successo del 22 enne Giorgio Trabaldo è sotto gli occhi di tutti. Sembra un ragazzo prodigio perché tra pochi mesi conseguirà la laurea. Non si ferma un attimo ed è pronto a brindare ad un un traguardo inaspettato: la sua attività on line, durante la Pandemia, ha fruttato bene con un aumento considerevole degli incassi. così, l'imprenditore torinese - durante l'anno orribile del Covid - decide di diversificare gli interessi lanciandosi in una nuova attività on line. E diventa tutti gli effetti un vero imprenditore digitale. Insomma, così prende per le “corna” la crisi confermandosi un Guerriero del digitale. Giorgio Trabaldo sta per laurearsi (gli manca un esame al conseguimento ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Fatturato aumentato del 300%: ildel 22 enne Giorgio Trabaldo è sotto gli occhi di tutti. Sembra un ragazzo prodigio perché tra pochi mesi conseguirà la laurea. Non si ferma un attimo ed è pronto a brindare ad un un traguardo inaspettato: la sua attività on, durante la Pandemia, ha fruttato bene con un aumento considerevole degli incassi., l'torinese - durante l'anno orribile del Covid - decide di diversificare gli interessi lanciandosi in una nuova attività on. E diventa tutti gli effetti un vero. Insomma,prende per le “corna” la crisi confermandosi undel. Giorgio Trabaldo sta per laurearsi (gli manca un esame al conseguimento ...

