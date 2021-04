Giuseppe Conte, lettera a La Stampa: “Sono state dette falsità” (Di martedì 6 aprile 2021) In merito agli ultimi fatti, l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inviato una lettera a La Stampa Nel consueto editoriale di domenica, il direttore de La Stampa Massimo Giannini ha commentato il viaggio di Mario Draghi in Libia. Chiaro il riferimento alla precedente amministrazione. “Le ultime pezze a colori improvvisate da Giuseppe Conte nel Corno L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 6 aprile 2021) In merito agli ultimi fatti, l’ex presidente del Consiglioha inviato unaa LaNel consueto editoriale di domenica, il direttore de LaMassimo Giannini ha commentato il viaggio di Mario Draghi in Libia. Chiaro il riferimento alla precedente amministrazione. “Le ultime pezze a colori improvvisate danel Corno L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

fattoquotidiano : APRILE DECISIVO PER I GIALLOROSA Ora i due rifondatori devono correre. Hanno poco, pochissimo tempo Giuseppe Conte… - rtl1025 : ?? #Conte contesta l'editoriale di Massimo #Giannini su @LaStampa in merito all'incontro dell'ex premier con #Haftar - BentivogliMarco : 'la democrazia rappresentativa, per quanto in crisi, non appare eliminabile'. (Giuseppe Conte) Ma dove li trovano i valori comuni ? - Thelma02559007 : RT @ItalicaTestudo: #Letta e #Renzi litigano sull'alleanza con Giuseppe Conte E niente, fa già ridere così.. - protoromantica : RT @ToniSonia: L'ex presidente del Consiglio e attuale leader del M5S Giuseppe Conte ha scritto oggi una lettera a La Stampa per rispondere… -