GF Vip 6 | Alfonso Signorini fatto fuori | in arrivo una conduttrice inedita?

(Di martedì 6 aprile 2021) Sebbene la quinta edizione del Grande Fratello Vip ha lasciato il piccolo schermo di Canale 5 solo da qualche mese, sul web già si parla della sesta stagione che dovrebbe fare il suo debutto già a settembre 2021. Ecco quindi che sono partiti i primi interrogativi. Il primo su tutto riguarda la conduzione e dunque la conferma o no di. Stando alle voci di corridoio, il conduttore potrebbe essere sostituito da una new entry. Grande Fratello Vip:lascia il reality? La sesta edizione del Grande Fratello Vip è ancora lontana, ma una voce di corridoio parla già di una clamorosa novità. Riguardache, a dispetto delle previsioni, potrebbe non essere confermato. Dopo due anni consecutivi alla guida del reality più famoso d’Italia, i vertici Mediaset starebbero ...

Signorini sorprende nei panni di boxer . Il giornalista e conduttore del GFtira pugni con l' ex di Diletta Leotta . Daniele Scardina è inaspettatamente il suo personal trainer . Il pugile ......Signorini : " La cosa mi ha intristita. Ho sempre avuto un'ottima stima di Signorini e la ...che culmina poi con l'ammissione di essersi pentita di aver partecipato al Grande Fratelloe con ...Alda D’Eusanio non ha ancora digerito la sua squalifica dal Grande Fratello Vip. Dopo una brevissima permanenza Alda D’Eusanio è stata squalificata dal Grande Fratello Vip ...Il giornalista e conduttore del GF Vip tira pugni con Daniele Scardina Il pugile allena il 56enne che si tiene in forma e si diverte Alfonso Signorini sorprende nei panni di boxer. Il giornalista e co ...