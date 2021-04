F1, Helmut Marko: “Max Verstappen a Sakhir ha avuto due problemi tecnici, ecco perchè non ha vinto” (Di martedì 6 aprile 2021) Il Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, sembrava apparecchiato per la vittoria di Max Verstappen. L’olandese, invece, non è stato in grado di opporsi a Lewis Hamilton che, assieme al team Mercedes, ha messo in scena una strategia impeccabile che ha permesso al sette volte campione del mondo di aggiudicarsi una gara che, quantomeno sulla carta, vedeva il rivale della Red Bull come favorito. Il tracciato di Sakhir, tuttavia, ha visto Max Verstappen sfidare sia il pilota inglese, sia la sua RB16B numero 33 che, secondo quanto rivela Helmut Marko, consulente principale del team anglo-austriaco, ha messo in difficoltà il pilota classe 1997. “Ad inizio gara avevamo problemi nell’area del differenziale. Nel primo settore abbiamo perso fino a 3 decimi ... Leggi su oasport (Di martedì 6 aprile 2021) Il Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, sembrava apparecchiato per la vittoria di Max. L’olandese, invece, non è stato in grado di opporsi a Lewis Hamilton che, assieme al team Mercedes, ha messo in scena una strategia impeccabile che ha permesso al sette volte campione del mondo di aggiudicarsi una gara che, quantomeno sulla carta, vedeva il rivale della Red Bull come favorito. Il tracciato di, tuttavia, ha visto Maxsfidare sia il pilota inglese, sia la sua RB16B numero 33 che, secondo quanto rivela, consulente principale del team anglo-austriaco, ha messo in difficoltà il pilota classe 1997. “Ad inizio gara avevamonell’area del differenziale. Nel primo settore abbiamo perso fino a 3 decimi ...

