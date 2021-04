F1, Fernando Alonso: “In Bahrain non ero ancora al mio 100%. Voglio provare le regole del 2022, poi vedrò come mi sento” (Di martedì 6 aprile 2021) Fernando Alonso, dopo due anni trascorsi in altre categorie motoristiche (specialmente WEC e Dakar), è tornato in Formula 1 con Alpine per disputare il Mondiale 2021. Lo spagnolo ha già esordito ufficialmente con la nuova macchina in occasione del round inaugurale del campionato, andato in scena lo scorso 28 marzo in Bahrain, mettendo in evidenza delle ottime prestazioni dal punto di vista del pilotaggio. Il mirino dell’asturiano però è già puntato verso il 2022, quando la rivoluzione regolamentare potrebbe stravolgere completamente i valori in campo tra i team: “Voglio provare le regole del 2022, ma dopo penso che vedrò come mi sento. vedrò come mi trovo con la ... Leggi su oasport (Di martedì 6 aprile 2021), dopo due anni trascorsi in altre categorie motoristiche (specialmente WEC e Dakar), è tornato in Formula 1 con Alpine per disputare il Mondiale 2021. Lo spagnolo ha già esordito ufficialmente con la nuova macchina in occasione del round inaugurale del campionato, andato in scena lo scorso 28 marzo in, mettendo in evidenza delle ottime prestazioni dal punto di vista del pilotaggio. Il mirino dell’asturiano però è già puntato verso il, quando la rivoluzione regolamentare potrebbe stravolgere completamente i valori in campo tra i team: “ledel, ma dopo penso chemimi trovo con la ...

