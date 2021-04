Europei calcio 2021 | pubblico ammesso allo stadio Olimpico di Roma! Via libera del Governo

(Di martedì 6 aprile 2021) Ilha dato la disponibilità alla Federper quanto riguarda la presenza deldi Roma per le partite deglidi, in programma a partire dall’11 giugno. Nella capitale andranno in scena quattro partite: l’incontro di apertura della rassegna continentale tra Italia e Turchia, gli altri due match della fase a gironi degli azzurri (contro la Svizzera il 16 giugno, contro il Galles il 20 giugno), un quarto di finale del 3 luglio. Questi confronti potranno beneficiare della presenza dei tifosi sugli spalti. Come riporta l’Ansa, Roberto Speranza, Ministro della Salute, ha inviato a Gabriele Gravina, Presidente della Figc, una lettera con il suo assenso, che verrà immediatamente girata ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Europei calcio

Il governo apre all'ipotesi di tifosi in presenza per le partite italiane deglidi. Nel pomeriggio il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha ricevuto una nota da parte del ministro della Salute Roberto Speranza con oggetto la presenza di pubblico per il grande ...Sì all'Europeo con il pubblico, 'disponibilità' alla presenza di spettatori per le quattro partite della rassegna continentale che si giocheranno allo stadio Olimpico di Roma (si comincerà con Italia -...Europeo con il pubblico? Potrebbe essere realtà ... “La disponibilità acquisita dal Governo è un ottimo risultato che fa bene al calcio italiano. In un momento tanto complesso, è stata comunque ...Il presidente federale commenta la nota del Ministro della Salute Roberto Speranza, nella quale viene incaricato il CTS di studiare le migliori soluzioni per garantire la presenza dei tifosi allo stad ...