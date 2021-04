Draghi nel Club Med Il panel con Fasanotti | Mezran | Varvelli

Leggi su formiche

(Di martedì 6 aprile 2021) La visita del presidente del Consiglio italiano, Mario, in Libia merita una riflessione. La sua importanza viaggia su un doppio filone. L’interesse nazionale, cheha rivendicato al tavolo con il neo-premier Abdelhamid Dabaiba, ricordando che l’Italia è pronta a entrare nelle attività della ricostruzione libica – per assistere il paese dopo anni bui di guerre continue. La cooperazione, che riguarda il ruolo dell’Italia in un contesto più ampio, ossia l’Ue e gli Usa nel Mediterraneo, seguendo il solco del multilateralismo che l’amministrazione Biden vede come fattore cruciale per la propria politica internazionale. Cosa sta succedendo in Libia? Come questo può influire sulla regione Medio Oriente e Nord Africa? Formiche.net analizzerà la visita die il ruolo dell’Italia, allargando l’ottica alla politica estera ...