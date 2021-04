Draghi, libico e soddisfatto (Di martedì 6 aprile 2021) «Sul piano dell’immigrazione noi esprimiamo soddisfazione per quello che la Libia fa nei salvataggi e nello stesso tempo aiutiamo e assistiamo la Libia…». Diciamolo francamente, le parole del presidente del consiglio Mario Draghi in missione d’affari a Tripoli da Dabaiba, l’ultimo leader tripolino da noi accreditato dopo lo sponsorizzato al-Sarraj, rappresentano insieme una menzogna ed una offesa. Una menzogna – con pure una sua spolverata umanitaria sui «corridoi» che purtroppo restano iniziativa marginale – perché, ed è impossibile che non … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 6 aprile 2021) «Sul piano dell’immigrazione noi esprimiamo soddisfazione per quello che la Libia fa nei salvataggi e nello stesso tempo aiutiamo e assistiamo la Libia…». Diciamolo francamente, le parole del presidente del consiglio Marioin missione d’affari a Tripoli da Dabaiba, l’ultimo leader tripolino da noi accreditato dopo lo sponsorizzato al-Sarraj, rappresentano insieme una menzogna ed una offesa. Una menzogna – con pure una sua spolverata umanitaria sui «corridoi» che purtroppo restano iniziativa marginale – perché, ed è impossibile che non … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Palazzo_Chigi : In diretta da #Tripoli le dichiarazioni congiunte del Presidente Draghi con il Primo Ministro libico Abdelhamid Dab… - Agenzia_Ansa : Prima visita all'estero per il presidente Mario Draghi, in Libia con il ministro Di Maio. Il premier vedrà a Tripol… - SkyTG24 : Il premier #Draghi ha incontrato in #Libia il suo omologo libico Dabaiba. Molti i temi discussi durante l'incontro:… - JOvincello95 : RT @perchetendenza: 'Libia': Per la visita del premier Mario Draghi a Tripoli e per l'incontro con il suo omologo Abdul Dabaiba, in cui ha… - manninimarcello : RT @Sarita_Libre: Sto ascoltando un discorso di #Draghi in #Libia e mi fa PAURA. Proclama la sua amicizia al Governo libico che legalizza i… -