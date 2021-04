Draghi in Libia e la ricostruzione dell’antica amicizia (Di martedì 6 aprile 2021) Questa visita “è la dimostrazione dell’importanza di un legame storico tra i due paesi, è un momento unico per la Libia, c’è un governo di unità nazionale, che ha riconosciuto ed è stato legittimato dal Parlamento, sta procedendo alla riconciliazione nazionale, il momento è unico per ricostruire una antica amicizia e una vicinanza che non ha mai conosciuto interruzioni”. Così il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, a Tripoli dopo l’incontro con il primo ministro libico Abdel Hamid Mohamed Dabaiba ricordando che “l’ambasciata italiana è stata l’unica a rimanere aperta durante i lunghi anni de conflitto e bisogna dare conto e credito al coraggio dei diplomatici che sono rimasti”. “E’ il momento per ricostruire e guardare al futuro e per muoversi con celerità e decisione”, ma il “prerequisito è che il cessate il fuoco continui e venga ... Leggi su formiche (Di martedì 6 aprile 2021) Questa visita “è la dimostrazione dell’importanza di un legame storico tra i due paesi, è un momento unico per la, c’è un governo di unità nazionale, che ha riconosciuto ed è stato legittimato dal Parlamento, sta procedendo alla riconciliazione nazionale, il momento è unico per ricostruire una anticae una vicinanza che non ha mai conosciuto interruzioni”. Così il Presidente del Consiglio, Mario, a Tripoli dopo l’incontro con il primo ministro libico Abdel Hamid Mohamed Dabaiba ricordando che “l’ambasciata italiana è stata l’unica a rimanere aperta durante i lunghi anni de conflitto e bisogna dare conto e credito al coraggio dei diplomatici che sono rimasti”. “E’ il momento per ricostruire e guardare al futuro e per muoversi con celerità e decisione”, ma il “prerequisito è che il cessate il fuoco continui e venga ...

