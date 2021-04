Draghi in Libia: «C’è voglia di futuro e di ripartire. Tra noi amicizia antica mai interrotta» – Il video (Di martedì 6 aprile 2021) «Un momento unico per ricostruire il rapporto di amicizia tra Italia e Libia». Il presidente del Consiglio Mario Draghi saluta con queste parole l’incontro avvenuto a Tripoli con il presidente libico Abdulhamid Dabaiba, durante la sua prima visita ufficiale all’estero. Investimenti, piano comune anti-Covid e gestione dell’immigrazione, i temi salienti discussi dai due leader durante la visita. «Mi sono state date rassicurazioni importanti durante il nostro incontro. È stato un incontro straordinariamente soddisfacente, caloroso e ricco di contenuti», ha dichiarato Draghi in conferenza stampa. «Abbiamo parlato della nostra cooperazione in campo progettuale» «Abbiamo parlato della nostra cooperazione in campo progettuale, con precisi riferimenti alle infrastrutture civili, in campo energetico, sanitario e ... Leggi su open.online (Di martedì 6 aprile 2021) «Un momento unico per ricostruire il rapporto ditra Italia e». Il presidente del Consiglio Mariosaluta con queste parole l’incontro avvenuto a Tripoli con il presidente libico Abdulhamid Dabaiba, durante la sua prima visita ufficiale all’estero. Investimenti, piano comune anti-Covid e gestione dell’immigrazione, i temi salienti discussi dai due leader durante la visita. «Mi sono state date rassicurazioni importanti durante il nostro incontro. È stato un incontro straordinariamente soddisfacente, caloroso e ricco di contenuti», ha dichiaratoin conferenza stampa. «Abbiamo parlato della nostra cooperazione in campo progettuale» «Abbiamo parlato della nostra cooperazione in campo progettuale, con precisi riferimenti alle infrastrutture civili, in campo energetico, sanitario e ...

FerdiGiugliano : ‘Vi esprimo la mia profonda ammirazione per il vostro coraggio e la vostra dedizione. Per stare qui nel periodo in… - ilriformista : Il premier 'commissaria' Di Maio #Draghi #Libia #Eni @luigidimaio - lauraboldrini : L'Italia deve contribuire alla stabilizzazione e alla pace della #Libia, dopo la terribile guerra civile fomentata… - JetaKarl : RT @vocedelpatriota: Libia, Fidanza (FdI): banco di prova per Draghi sarà blocco partenze immigrati - PaoloFM : RT @marcofurfaro: Rinchiudere migliaia di persone in campi di concentramento, torturarle, violentarle e usarle come oggetto di riscatto lo… -