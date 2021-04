Direttore Asl Torino: “Juve-Napoli non a rischio” (Di martedì 6 aprile 2021) Contattato da Calcio Napoli 24 Live, il Direttore dell’Asl di Torino ha parlato del rischio di non giocare Juve-Napoli di domani dopo alcuni casi di positività al Covid in casa Juventus. Ecco le parole del professor Picco: “Al momento la partita non è a rischio, i medici solo al lavoro per verificare la presenza di eventuali altre positività nel gruppo Juventino”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 aprile 2021) Contattato da Calcio24 Live, ildell’Asl diha parlato deldi non giocaredi domani dopo alcuni casi di positività al Covid in casantus. Ecco le parole del professor Picco: “Al momento la partita non è a, i medici solo al lavoro per verificare la presenza di eventuali altre positività nel gruppontino”. Foto: Twitterntus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

