Covid, Zaia: 'L'estate me la immagino libera da restrizioni' (Di martedì 6 aprile 2021) 'Da oggi il Veneto è tornato in zona arancione : non abbiamo vinto nulla, non è un gioco a premi. La scorsa settimana l'indice Rt e l'incidenza ci hanno permesso di uscire dalla zona rossa. L'invito a ... Leggi su trevisotoday (Di martedì 6 aprile 2021) 'Da oggi il Veneto è tornato in zona arancione : non abbiamo vinto nulla, non è un gioco a premi. La scorsa settimana l'indice Rt e l'incidenza ci hanno permesso di uscire dalla zona rossa. L'invito a ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, Zaia: 'Pronto a comprare il vaccino Sputnik quando l'Ema lo autorizzerà' - serenel14278447 : Covid, Zaia: 'In Israele si vaccina all'Ikea e al pub, noi pettiniamo le bambole' - lapiazzaweb : Luca Zaia speranzoso, non solo per l'arrivo dell'estate... Scopri perché?? - MetropolitanoIT : ?? #Veneto: ecco gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza Covid ?? - peterkama : vi ricordo che la crisi parte dal 2008 LUCA ZAIA ah ecco... concordo ? che non pensiamo che sia colpa del covid se saltano aziende -