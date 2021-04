Covid, in classe solo chi fa i ‘test nasali fai da te’: ecco come si rientra a scuola in Alto Adige (Di martedì 6 aprile 2021) In Alto Adige, che dopo il lungo lockdown di quasi due mesi ora è in zona arancione, da domani scatteranno le nuove regole per contenere la pandemia di Covid-19. Da domani, alla ripresa delle lezioni dopo le vacanze pasquali, potranno rientrare in aula anche le studentesse e gli studenti delle scuole superiori e professionali. Sarà un ritorno in presenza fino a un massimo del 75% e soprattutto che prevede una sorta di 'obbligatorieta" a sottoporsi a 'test nasale fai da te'. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 aprile 2021) In, che dopo il lungo lockdown di quasi due mesi ora è in zona arancione, da domani scatteranno le nuove regole per contenere la pandemia di-19. Da domani, alla ripresa delle lezioni dopo le vacanze pasquali, potrannore in aula anche le studentesse e gli studenti delle scuole superiori e professionali. Sarà un ritorno in presenza fino a un massimo del 75% e soprattutto che prevede una sorta di 'obbligatorieta" a sottoporsi a 'test nasale fai da te'. L'articolo .

