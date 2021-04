Cluster nazionale, sono 7 gli azzurri positivi al Covid (Di martedì 6 aprile 2021) AGI - Tutto è iniziato con Leonardo Bonucci. Al rientro dalla trasferta a Vilnius lo juventino è risultato positivo al Covid. La sera prima, il 31 marzo, la nazionale aveva giocato (e vinto 2-0) con la Lituania e al termine era stato comunicato che quattro componenti dello staff azzurro erano risultati positivi. La prima positività era emersa martedì 30 marzo dopo i tamponi effettuati in Bulgaria e il membro positivo è stato isolato ed è tornato in Italia prima di Vilnius con un contatto stretto. Gli altri tre casi si sono palesati dopo la gara con la Lituania. Va fatto presente che i contatti diretti dei primi positivi erano stati già isolati, tanto che in panchina con Mancini c'era solo Evani. I contagiati sono rientrati in Italia con un aereo ambulanza mentre i giocatori avevano ... Leggi su agi (Di martedì 6 aprile 2021) AGI - Tutto è iniziato con Leonardo Bonucci. Al rientro dalla trasferta a Vilnius lo juventino è risultato positivo al Covid. La sera prima, il 31 marzo, laaveva giocato (e vinto 2-0) con la Lituania e al termine era stato comunicato che quattro componenti dello staff azzurro erano risultati. La primatà era emersa martedì 30 marzo dopo i tamponi effettuati in Bulgaria e il membro positivo è stato isolato ed è tornato in Italia prima di Vilnius con un contatto stretto. Gli altri tre casi sipalesati dopo la gara con la Lituania. Va fatto presente che i contatti diretti dei primierano stati già isolati, tanto che in panchina con Mancini c'era solo Evani. I contagiatirientrati in Italia con un aereo ambulanza mentre i giocatori avevano ...

