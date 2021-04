Buoni spesa per famiglie in difficoltà | da oggi a Cisterna operativo il servizio on line

Advertising

salvatoredim : RT @rep_genova: 'Cinque persone da mantenere senza uno stipendio', in coda a Sampierdarena per i buoni spesa dei salesiani [di Rosangela Ur… - zanfagniz : @LeolucaOrlando1 Sindaco @LeolucaOrlando1 Aspettiamo ancora i buoni spesa di gennaio , e siamo già a metà aprile ,… - salesociale : RT @rep_genova: 'Cinque persone da mantenere senza uno stipendio', in coda a Sampierdarena per i buoni spesa dei salesiani [di Rosangela Ur… - OmaggioMania : Esselunga: 10% di sconto sul totale spesa (solo per oggi) - salernonotizie : Salerno, buoni spesa Covid: avviso di ritiro e integrazione istanza anomala -

Ultime Notizie dalla rete : Buoni spesa

Il Cittadino on line

E' attivo a partire da oggi, martedì 6 aprile e resterà operativo fino al 13 aprile il servizio on - line del Comune di Cisterna per richiedere ie garantire un sostegno economico alle famiglie in situazione di disagio derivante dall'emergenza epidemiologica Covid - 19 per l'anno 2021. Il servizio fornisce informazioni sui criteri e ...L'app Donacod, inoltre, permette di accumulare anche deiche potranno poi essere utilizzati per pagare spese di tipo scolastico/educative o collocate al sistema scolastico, tra cui anche ...Giulianova. Con determina dirigenziale è stato approvato il quinto elenco dei nuclei familiari giuliesi in difficoltà economiche, gravate dalla emergenza sanitaria Covid-19, che potranno beneficiare ...Perciò chi è nato nel 2002 non deve far altro che seguire questa guida per capire come fare per spendere il buono nell’acquisto di libri, ebook, CD, vinili, DVD e Blu-ray comodamente da casa e con ...