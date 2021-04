Blocco per 3.1 mln di dosi per l'Australia da parte della UE (Di martedì 6 aprile 2021) Secondo indiscrezioni di stampa dell'Agenzia Reuters, la UE avrebbe bloccato la partenza di 3.1 milioni di dosi Astrazeneca per l'Australia. La UE blocca l’export di 3.1 milioni di dosi Astrazeneca in partenza per l’Australia su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 6 aprile 2021) Secondo indiscrezioni di stampa dell'Agenzia Reuters, la UE avrebbe bloccato lanza di 3.1 milioni diAstrazeneca per l'. La UE blocca l’export di 3.1 milioni diAstrazeneca innza per l’su Notizie.it.

Advertising

NicolaPorro : Pubblico una lettera indirizzata a @gspazianitesta di una signora polacca che, per colpa del blocco degli sfratti,… - caritas_milano : Fondo San Giuseppe: in un anno 5 milioni a chi ha perso lavoro Non sappiamo quello che potrà accadere in futuro qu… - fattoquotidiano : Mentre a Torino esplodeva la polemica sull’affollamento dei pronto soccorso e sul blocco dei riposi dei sanitari, M… - ILBASTARDO6TU : Stasera tifo per Lorenzo! Chi me risponde 'sticazzi' lo blocco ???? #leredità - stillclosedinme : Comunque per chi è uscito direttamente alla prima manche mai una menzione, invece il fatto che abbiano dedicato un… -

Ultime Notizie dalla rete : Blocco per Libia. Il fragile governo nato dallo stallo militare ... il Pil libico nel 2020 è crollato del 40,9 per cento a causa dell'effetto combinato della pandemia e del blocco di nove mesi della produzione petrolifera. P aradossalmente è stato proprio lo stallo ...

Protesta mercatali, rimosso dopo 10 ore il blocco sulla A1 Sono state istituite uscite obbligarorie per bypassare il blocco, con code e rallentamenti per l'intera giornata. . 6 aprile 2021

Autostrada Napoli-Roma, blocco per protesta dei mercatali Corriere del Mezzogiorno La lastra ornamentale che nascondeva la mappa 3D più antica d'Europa: l'incredibile scoperta degli archeologi Per comprovare la loro ipotesi, i ricercatori hanno comparato quella lastra con altri oggetti simili della preistoria europea, ma anche con quelli dei tuareg e degli aborigeni australiani. Il blocco ...

Protesta mercatali, rimosso dopo 10 ore il blocco sulla A1 CASERTA, 06 APR - Dopo quasi dieci ore, è stato rimosso il blocco realizzato nel tratto casertano dell'A1 Roma-Napoli da parte degli operatori mercatali, che hanno ricevuto rassicurazioni dalla delega ...

... il Pil libico nel 2020 è crollato del 40,9cento a causa dell'effetto combinato della pandemia e deldi nove mesi della produzione petrolifera. P aradossalmente è stato proprio lo stallo ...Sono state istituite uscite obbligaroriebypassare il, con code e rallentamentil'intera giornata. . 6 aprile 2021Per comprovare la loro ipotesi, i ricercatori hanno comparato quella lastra con altri oggetti simili della preistoria europea, ma anche con quelli dei tuareg e degli aborigeni australiani. Il blocco ...CASERTA, 06 APR - Dopo quasi dieci ore, è stato rimosso il blocco realizzato nel tratto casertano dell'A1 Roma-Napoli da parte degli operatori mercatali, che hanno ricevuto rassicurazioni dalla delega ...