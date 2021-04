Bambini, adolescenti e giovani donne: altre restrizioni per AstraZeneca (Di martedì 6 aprile 2021) Valentina Dardari Attesa per il verdetto dell'Ema. Intanto i test sui più piccoli sono sospesi. Oms: "Maggiori i benefici" Ancora fari puntati sul vaccino prodotto da AstraZeneca. Il commissario europeo alla Salute, Stella Kyriakides, in un tweet ha scritto: "In stretto contatto con l'Ema sulla farmacovigilanza del vaccino AstraZeneca. La valutazione è attesa per mercoledì in tarda serata". Legame tra AstraZeneca e trombosi? L’Agenzia europea del farmaco ha spiegato, riguardo la riunione del comitato di farmacovigilanza Prac nel corso della revisione sui rari casi di trombosi, che il Prac non è ancora arrivato a una conclusione e che la revisione è in corso per quanto riguarda la somministrazione alle donne più giovani. L’agenzia ha inoltre fatto sapere che appena la revisione verrà ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 aprile 2021) Valentina Dardari Attesa per il verdetto dell'Ema. Intanto i test sui più piccoli sono sospesi. Oms: "Maggiori i benefici" Ancora fari puntati sul vaccino prodotto da. Il commissario europeo alla Salute, Stella Kyriakides, in un tweet ha scritto: "In stretto contatto con l'Ema sulla farmacovigilanza del vaccino. La valutazione è attesa per mercoledì in tarda serata". Legame trae trombosi? L’Agenzia europea del farmaco ha spiegato, riguardo la riunione del comitato di farmacovigilanza Prac nel corso della revisione sui rari casi di trombosi, che il Prac non è ancora arrivato a una conclusione e che la revisione è in corso per quanto riguarda la somministrazione allepiù. L’agenzia ha inoltre fatto sapere che appena la revisione verrà ...

