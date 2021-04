Astrazeneca sospende test vaccino su giovanissimi (Di martedì 6 aprile 2021) La decisione dell'azienda farmaceutica presa in attesa del verdetto sulle trombosi agli adulti. Kyriakides: domani valutazione Ema su Astrazneca Leggi su rainews (Di martedì 6 aprile 2021) La decisione dell'azienda farmaceutica presa in attesa del verdetto sulle trombosi agli adulti. Kyriakides: domani valutazione Ema su Astrazneca

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Oxford sospende la sperimentazione di AstraZeneca sui bambini #Coronavirus - MediasetTgcom24 : L'Olanda sospende il vaccino di AstraZeneca per tutti #covid - HuffPostItalia : Anche l'Olanda sospende AstraZeneca per gli under 60 - LaPresse_news : Vaccini, Oxford sospende sperimentazione AstraZeneca su bambini e adolescenti - lucab962 : RT @ResPubl79983835: Oxford sospende sperimentazione di AstraZeneca sui bambini - Database Italia -