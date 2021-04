AstraZeneca, nuovi studi dell’Ema: non esclusa relazione con trombosi (Di martedì 6 aprile 2021) AstraZeneca, nuovi studi dell’Ema. Massimo dopodomani ci saranno aggiornamenti. I benefici però restano maggiore dei rischi Getty ImagesSospeso in alcuni paesi, in corso le vaccinazioni in altri ma fino a una certa età: il vaccino AstraZeneca continua a far discutere dopo i decessi di alcune persone in Europa ore o giorni dopo la somministrazione. Il vaccino era stato sospeso anche in Italia per poi riprendere perché la correlazione con la trombosi era stata esclusa. Lo stesso esito avevano dato anche gli esami autoptici effettuati in Italia. Oggi però il caso ritorna perché l’Ema, l’Agenzia Europea per i medicinali, sta svolgendo nuovi studi e non è esclusa la ... Leggi su ck12 (Di martedì 6 aprile 2021). Massimo dopodomani ci saranno aggiornamenti. I benefici però restano maggiore dei rischi Getty ImagesSospeso in alcuni paesi, in corso le vaccinazioni in altri ma fino a una certa età: il vaccinocontinua a far discutere dopo i decessi di alcune persone in Europa ore o giorni dopo la somministrazione. Il vaccino era stato sospeso anche in Italia per poi riprendere perché la corcon laera stata. Lo stesso esito avevano dato anche gli esami autoptici effettuati in Italia. Oggi però il caso ritorna perché l’Ema, l’Agenzia Europea per i medicinali, sta svolgendoe non èla ...

Advertising

HuffPostItalia : Nuovi dubbi Ema su AstraZeneca. Un nesso con le trombosi c'è - Linkiesta : I nuovi dubbi dell’Ema sul vaccino AstraZeneca - Corriere : AstraZeneca, la sospensione in Olanda per gli under 60 e i nuovi dati sulle trombosi in... - cdghietta : RT @andcapocci: Non c'è alcuna novità su AstraZeneca. Tutto ruota intorno a un'intervista 'disinvolta' di Marco Cavaleri, che non partecipa… - 1GROSSI : RT @HuffPostItalia: Nuovi dubbi Ema su AstraZeneca. Un nesso con le trombosi c'è -