Asl Rm 2: in Centro Polizia via Magnasco 10mila dosi somministrate (Di martedì 6 aprile 2021) Roma – Il Centro Vaccinale della Polizia di Stato di Via Magnasco dallo scorso 15 febbraio ha aperto le porte alla popolazione dei piu’ fragili. Grande impegno e dedizione, tanto entusiasmo ed energia hanno permesso di raggiungere l’importante traguardo di 10.000 vaccinazioni, dedicate a un’utenza che sa ripagare, con immenso affetto e riconoscenza, il lavoro svolto. Un’esperienza unica per il personale della Polizia di Stato che, anche in questo momento di emergenza sanitaria, sta dimostrando la sua vicinanza alla popolazione attraverso un’attivita’ fatta non solo di vaccinazione, ma anche di sorrisi, conforto e piccoli gesti quotidiani per #esserci sempre. Cosi’ in una nota l’Asl Roma 2. Leggi su romadailynews (Di martedì 6 aprile 2021) Roma – IlVaccinale delladi Stato di Viadallo scorso 15 febbraio ha aperto le porte alla popolazione dei piu’ fragili. Grande impegno e dedizione, tanto entusiasmo ed energia hanno permesso di raggiungere l’importante traguardo di 10.000 vaccinazioni, dedicate a un’utenza che sa ripagare, con immenso affetto e riconoscenza, il lavoro svolto. Un’esperienza unica per il personale delladi Stato che, anche in questo momento di emergenza sanitaria, sta dimostrando la sua vicinanza alla popolazione attraverso un’attivita’ fatta non solo di vaccinazione, ma anche di sorrisi, conforto e piccoli gesti quotidiani per #esserci sempre. Cosi’ in una nota l’Asl Roma 2.

Advertising

Massimo1Aldo : @LegaSalvini ... volendo giocare a Scerlock Holmes ci sarebbe da sollevare la coperta sull'acquisto di mascherine e… - infoitinterno : Covid-19. Casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro, 71 nella Piana - nonsoloww : RT @beriapaolo: 5. Essere strapazzati al centro vaccinale ('signora non se ne parla, oggi vacciniamo 70-80. Quanti hanni ha la bisnonna? 97… - Notiziedi_it : Nuovo centro vaccinale dell’Asl Roma 3, inaugurato in via Cardano - Simo07827689 : RT @beriapaolo: 5. Essere strapazzati al centro vaccinale ('signora non se ne parla, oggi vacciniamo 70-80. Quanti hanni ha la bisnonna? 97… -

Ultime Notizie dalla rete : Asl Centro Coronavirus, Toti: 'Gli italiani hanno passato anche questa Pasqua con grandi sacrifici, speriamo gli ultimi' Inoltre sempre da mercoledì il centro di vaccinazione di San Benigno (presso le torri Msc) ... sono ad oggi sono 23.562, su un totale di 47.228 persone segnalate alle Asl dai medici di medicina ...

Coronavirus Puglia, dati del giorno 6 aprile 2021 ... la scuola Falcone a Mesagne, la scuola primaria a San Donaci e il centro pressostatico a San Vito dei Normanni. "Queste due giornate per i caregiver - ha commentato il direttore generale della Asl, ...

Covid-19. Casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro, 71 nella Piana piananotizie.it Giornata nazionale della Salute della Donna: 23 servizi Asl Rieti insieme Dal 19 al 25 aprile una settimana dedicata alla salute della donna con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili ...

Mancata attivazione del centro vaccinale ad Ostuni Spero che, archiviate le polemiche da parte di chi sa fare solo quelle, la ASL proceda ad allestire il centro e a somministrare i vaccini”. Il Sindaco di Ostuni, Guglielmo Cavallo risponde così alle ...

Inoltre sempre da mercoledì ildi vaccinazione di San Benigno (presso le torri Msc) ... sono ad oggi sono 23.562, su un totale di 47.228 persone segnalate alledai medici di medicina ...... la scuola Falcone a Mesagne, la scuola primaria a San Donaci e ilpressostatico a San Vito dei Normanni. "Queste due giornate per i caregiver - ha commentato il direttore generale della, ...Dal 19 al 25 aprile una settimana dedicata alla salute della donna con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili ...Spero che, archiviate le polemiche da parte di chi sa fare solo quelle, la ASL proceda ad allestire il centro e a somministrare i vaccini”. Il Sindaco di Ostuni, Guglielmo Cavallo risponde così alle ...