Arbitro Ajax Roma: designato il fischietto che dirigerà il match

La UEFA ha designato l'Arbitro di Ajax Roma, match valido per i quarti di Europa League: ecco tutti i dettagli La UEFA ha svelato quale sarà la squadra arbitrale che dirigerà Ajax-Roma, in programma giovedì ad Amsterdam e valida per i quarti d'andata di Europa League. Sarà il russo Sergei Karasev a dirigere il match tra le due squadre. Questa la designazione completa: Arbitro: Sergei Karasev (RUS) Assistenti di linea: Igor Demeshko (RUS), Maksim Gavrilin (RUS) Quarto uomo: Aleksei Kulbakov (BLR) VAR: Vitali Meshkov (RUS) AVAR: Sergei Ivanov (RUS)

