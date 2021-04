Ajax-Roma: probabili formazioni e tv (Di martedì 6 aprile 2021) Giovedì 8 aprile 2021 alle 21.00 alla Johan Cruijff Arena si disputerà Ajax-Roma, match di andata dei quarti di finale di Europa League. Ecco le probabili formazioni e dove seguire la sfida. Come arrivano le due squadre? I giallorossi hanno l’occasione per rifarsi del brutto pareggio ottenuto al Mapei Stadium contro il Sassuolo. I neroverdi hanno rimontato per due volte la Roma, agguantando un punto prezioso. In campionato la squadra di Fonseca occupa la settima posizione in classifica a quota 51 punti, a -1 dalla Lazio e a -5 dal Napoli. Situazione completamente diversa per l’Ajax, capolista dell’Eredivisie con 69 punti, a +11 su PSV Eindhoven e AZ, e ormai lanciato verso la vittoria. Nell’ultima giornata l’Ajax ha superato per 2 a 1 l’Heerenveen con Tadic e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 6 aprile 2021) Giovedì 8 aprile 2021 alle 21.00 alla Johan Cruijff Arena si disputerà, match di andata dei quarti di finale di Europa League. Ecco lee dove seguire la sfida. Come arrivano le due squadre? I giallorossi hanno l’occasione per rifarsi del brutto pareggio ottenuto al Mapei Stadium contro il Sassuolo. I neroverdi hanno rimontato per due volte la, agguantando un punto prezioso. In campionato la squadra di Fonseca occupa la settima posizione in classifica a quota 51 punti, a -1 dalla Lazio e a -5 dal Napoli. Situazione completamente diversa per l’, capolista dell’Eredivisie con 69 punti, a +11 su PSV Eindhoven e AZ, e ormai lanciato verso la vittoria. Nell’ultima giornata l’ha superato per 2 a 1 l’Heerenveen con Tadic e ...

