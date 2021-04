A Napoli la protesta di centinaia di negozi: aperti con slip in vetrina (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “E’ assurdo, se vendi mutande puoi stare aperto, perche’? Coi vestiti prendi il covid e con le mutande no? In un anno siamo stati chiusi cinque mesi, non possiamo piu’ reggere”. Roberta Bacarelli, presidente di Federmoda di Confcommercio Napoli lo chiede dall’uscio del suo negozio in via Carlo Poerio, dove ha esposto degli slip da donna, come detta la protesta di oggi di centinaia di negozi a Napoli e in tutta la provincia da Pompei a Pozzuoli. Saracinesche alzate e calzini nelle vetrine di alcuni negozi. Così stanno protestando a Napoli i commercianti di quelle categorie merceologiche che, in virtu’ delle norme anti covid nelle zone rosse, devono rimanere chiusi. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “E’ assurdo, se vendi mutande puoi stare aperto, perche’? Coi vestiti prendi il covid e con le mutande no? In un anno siamo stati chiusi cinque mesi, non possiamo piu’ reggere”. Roberta Bacarelli, presidente di Federmoda di Confcommerciolo chiede dall’uscio del suoo in via Carlo Poerio, dove ha esposto deglida donna, come detta ladi oggi didie in tutta la provincia da Pompei a Pozzuoli. Saracinesche alzate e calzini nelle vetrine di alcuni. Così stannondo ai commercianti di quelle categorie merceologiche che, in virtu’ delle norme anti covid nelle zone rosse, devono rimanere chiusi. ...

