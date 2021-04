(Di martedì 6 aprile 2021) Non cambia solo data, la 24 Ore di Le. Cambia anche il programma che porterà al via del 21 agosto, ore 16:00, quando partirà l'edizione numero 89 e la prima con le Hypercar in pista. Toyota ...

Advertising

zazoomblog : 24 Ore di Le Mans 2021: torna il test Hyperpole serale - #2021: #torna #Hyperpole #serale - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (24h di Le Mans: ecco il programma, partenza alle ore 16;00) è stato pubblicato su Mot… - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (24h di Le Mans: ecco il programma, partenza alle ore 16;00) è stato pubblicato su Mot… - motorionline : #WEC | #LeMans24, confermato il format provvisorio per il 2021 (e l’Hyperpole) ?? - Motorsport_IT : #LeMans | #24hLeMans: ecco il programma, partenza alle ore 16:00 -

Ultime Notizie dalla rete : Ore Mans

Motorsport.com Italia

Non cambia solo data, la 24di Le2021 . Cambia anche il programma che porterà al via del 21 agosto,16:00, quando partirà l'edizione numero 89 e la prima con le Hypercar in pista. Toyota e Glickenhaus, più Alpine ...La 24di Ledel 2021 ha finalmente anche un format provvisorio. L' Automobile Club de l'Ouest ha presentato oggi il programma del weekend della 89a edizione della corsa francese, che si svolgerà ...Sto parlando di Michele Alboreto, protagonista compianto e amatissimo del nostro automobilismo, Vice Campione del mondo 1985 al volante della Ferrari, vincitore della 24 Ore di Le Mans ...ACO ha pubblicato quello che avverrà sul Circuit de la Sarthe a partire da Ferragosto, quando ci sarà una prima sessione di test per tutti. Confermata la Hyperpole al giovedì sera, informazioni sui bi ...